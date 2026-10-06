Japonya'nın başkenti Tokyo'da yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketi tarafından dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. "Matt Race" adı verilen yarışmada onlarca katılımcı, en hızlı ve en kaliteli şekilde uyuyabilmek amacıyla kendileri için hazırlanan rahat yataklara uzandı.

90 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

AFP ajansının aktardığı habere göre, kendilerini "usta uyku yarışmacıları" olarak adlandıran katılımcılar, loş bir odada uyuyarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Kafalarına hassas uyku takip cihazları yerleştirilen yarışmacılara en kaliteli uykuya ulaşabilmeleri için 90 dakika süre verildi.

EN HIZLI UYUYAN CİHAZLARLA TESPİT EDİLDİ

Yarışma sırasında bazı katılımcılar yanlarında getirdiği oyuncak pelüş ayıcıklara sarılarak uyumaya çalışırken kimi de kulaklıklarını takıp müzik eşliğinde uyumaya çalıştı. Jüri üyeleri, kazananı belirlerken yarışmacıların ne kadar sürede uykuya daldığını ve uykunun derinlik kalitesini dijital cihazlarla tespit etti.

BÜYÜK ÖDÜLÜ ‘SUIMII’KAZANDI

Kıyasıya geçen uyuma yarışmasında 2 milyon yenlik (yaklaşık 688 bin 521 TL ) büyük ödülü, "Suimii" takma adını kullanan kadın kazandı. Ödülü kazandıktan sonra parayla ne yapacağını anlatan Suimii, "Yalnız yaşamak istiyorum, parayı taşınma masrafları için kullanırım herhalde. Bir de prenses yatağı gibi bir yatak istiyorum, sanırım o yataktan alacağım" açıklamasında bulundu.

“ÇOK MUTLU EDEN YARIŞMAYDI”

Yarışmaya katılan 32 yaşındaki Chisato Honda ise yaşadığı deneyimi AFP'ye değerlendirerek, "Göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Keşke biraz daha uyuyabilseydim dedim. Çok mutlu eden bir yarışmaydı" şeklinde konuştu.

"JAPONYA UYKUSUZLUK ÇEKEN BİR ÜLKE"

Etkinliği organize eden şirketin kreatif direktörü Riichiro Nakama ise, "Japonya'nın uykusuzluk çeken bir ülke olarak bilindiğini ve halkın çok çalışkan olduğunu hatırlatarak, bunu böyle bir etkinliğe dönüştürerek insanların birlikte uyumasını sağlayabileceğimizi ve uykuya ilgiyi artırabileceğimizi düşündüm” dedi.

DÜNYANIN EN AZ UYUYAN ÜLKESİ JAPONYA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2021 yılı verilerine göre Japon halkı, günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor. Bu istatistik, OECD üyesi ülkeler arasındaki en düşük uyku süresi ortalaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar; uzun çalışma saatlerini, yorucu işe gidiş-geliş sürelerini ve hareketli gece hayatını bu tablonun temel nedenleri arasında gösteriyor.