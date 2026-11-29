Ticaret Bakanlığı, araç satışına yönelik yayımlanan bazı reklamlar hakkında durdurma cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadelerinin yer aldığı reklamların, araç satış işleminin tamamının 90 dakika içinde gerçekleştirileceği yönünde tüketicilerde algı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reklamda söz konusu sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı, uygulama koşulları ve istisnalar açıkça belirtilmedi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, tüketiciyi yanıltıcı bulunan reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."