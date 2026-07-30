İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te İran, Türkiye ve Lübnan'daki son durumu değerlendirdi.

İsrailli kıdemli bir yetkilinin Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamaya göre salı günü gerçekleşen zirve; diplomatik anlaşma, ekonomik yaptırımlar ile liman ablukasının sürdürülmesi ve geniş çaplı yeni bir taarruz başlatılması seçeneklerinin ele alındığı bir fikir alışverişi şeklinde geçti.

İsrailli yetkili, Netanyahu’nun bu ziyaretinin amacının ABD’yi İran’a yönelik saldırılara yeniden dahil olmaya ikna etmek olmadığını ifade etti.

Nitekim görüşme sadece İran'a karşı yapılan savaştan da ibaret değildi. İsrail basınına göre Netanyahu, Türkiye'yi "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya çalışmakla" suçladı ve Trump'ı Türkiye'ye karşı cephe alması için ikna etmeye çalıştı.

HARİTA İLE TÜRKİYE DAYATMASI

Netanyahu, Trump’ın İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan’dan çekilmesi yönündeki özel talepleri üzerine Suriye’deki İsrail varlığını gündeme getirdi.

Netanyahu’nun görüşme sırasında bir harita göstererek Türkiye’nin Suriye topraklarının yüzde 5’ini, İsrail’in ise yüzde 0,1’ini kontrol altında tuttuğunu söyledi.

Gelgelelim İsrail basını, Türkiye’nin kontrol ettiği alanın Suriye hükümetinin onayıyla, İsrail’in kontrolündeki alanın ise onay olmaksızın bulunduğu kaydetti.

Bu harita ile Trump'ı, Türkiye'ye karşı cephe almaya ikna etmeye çalışan Netanyahu'nun hamlesini açıklayan İsrailli bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Trump’ın bazı varsayımları var; bunları değiştirmenin bir yolunu bulamazsanız, bunlar kalıcı hale gelir. Dolayısıyla ona gerçekleri göstermelisiniz — tercihen görsel bir şekilde. Bu tür sunumlar, onun diğer kaynaklardan duyduğu bilgilere karşı birikimli bir ağırlık oluşturur”

F-35 SATIŞINA 'OSMANLI' İTİRAZI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden ihya etme amacında olduğunu" öne süren Netanyahu, Ankara’ya F-35 savaş uçağı satışına yönelik itirazlarını yineledi.

ABD Başkanı, bu konuda kendisine medya üzerinden kendisine baskı uygulamaya çalışan Netanyahu'ya sert çıkmış ve "kime ne se satıp satmayacağıma kimse karar veremez" demişti.

Son görüşmeden sonra ise Trump, bu toplantıyı "harika bir görüşmeydi. Bir çok şeyi anladım" yorumunu yaptı.

LÜBNAN VE SUUDİ ARABİSTAN'A DA YÜKLENDİ

Görüşmede Güney Lübnan’daki yaklaşık 100 kilometrelik tampon bölge konusunun da ele alındığı, Netanyahu’nun birliklerin sınır kasabalarını koruduğunu açıklamasının ardından Trump’ın ek bir çekilme talebinde bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Netanyahu, ABD’nin geçen hafta Suudi Arabistan ile imzaladığı sivil nükleer anlaşmayı gündeme getirirken, Trump bu anlaşmanın Riyad’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin bir parçası olduğunu savundu.

İsrailli yetkili iki lider arasındaki ilişkilerde gerginlik bulunmadığını savunurken, Trump’ın Netanyahu’nun yolsuzluk davasını kendi inisiyatifiyle gündeme getirerek davaya yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini belirtti.

Ancak yaklaşan İsrail seçimleri öncesinde Netanyahu’ya açık destek vermekten kaçındığını aktardı.