Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Qlux Ideas Mutfak Eşyaları AŞ hakkında 22 Ekim 2026 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle konkordato kesin mühleti verdi. Alınan bu karar, şirketin iflas ettiği anlamına gelmezken borç yapılandırma sürecinin mahkeme ve komiser heyeti denetiminde bir yıl daha devam edeceğini ortaya koydu.

MAHKEMENİN BİR YILLIK KESİN MÜHLET KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla baktığı 2026/118 esas sayılı dosyada, Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ ile şirket ortakları Burak Önder ve Sebahattin Erçin hakkında kesin mühlet kararı tesis edildi. 21 Ekim tarihli ve ILN02575482 numaralı resmî mahkeme ilanıyla duyurulan hüküm, şirketin yasal koruma mekanizmasından bir yıl boyunca yararlanacağını resmileştirdi. Hukuki prosedür gereğince kesin mühlet, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürürken alacaklılarla ödeme planı üzerinde anlaşma zeminini korumasını amaçlıyor.

DEV ŞİRKET HAKKINDAKİ TEDBİRLER NASIL İŞLEYECEK?

Mahkeme heyeti, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 287/3 maddesi uyarınca konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının tespiti amacıyla konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesini kararlaştırdı. Şirketin sunduğu mali tablolardaki borç miktarları ve alacaklı sayıları komiser heyeti tarafından düzenli olarak incelenecek. Mahkemenin 22 Mayıs 2026 tarihli tensip tutanağı ile yürürlüğe koyduğu tüm ihtiyati tedbir kararlarının ise bir yıllık kesin mühlet dönemi boyunca aynen geçerli kalmasına hükmedildi.

90 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN ÜRETİM AĞINDA SON DURUM

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki tesislerinde plastik ev ve mutfak gereçleri üreten marka; Brezilya’dan İsveç’e, Güney Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. Küresel dağıtım ağıyla sektörün önde gelen üreticileri arasında bulunan şirket, mahkeme gözetimindeki bu bir yıllık süreçte üretim kapasitesini koruyarak mali dengesini yeniden sağlamayı hedefliyor.