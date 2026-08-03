Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlatılan para reformunda eski banknotların dolaşım süreci resmen sona erdi. 31 Temmuz 2026 itibarıyla eski para birimleri yasal geçerliliğini kaybederken, bazı Suriyelilerin üzerinde Beşar Esad'ın portresi bulunan banknotları yaktığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki geçiş hükümetinin uygulamaya koyduğu para reformu kapsamında, Suriye Merkez Bankası'nın 3 Ocak'ta tedavüle sunduğu yeni banknotların ardından eski paraların kullanımına tanınan geçiş süresi tamamlandı. Böylece eski banknotların günlük ticarette kullanımı sona erdi.

FARKLI TASARIMLAR YER ALDI

Reform kapsamında banknotlardan iki sıfır atıldı. Tedavüle çıkarılan 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlarda zeytin, gül, buğday ve portakal gibi tarımsal figürlere yer verildi.

Geçiş süresinin sona ermesinin ardından, üzerinde Beşar Esad'ın portresi bulunan bazı eski banknotların yakıldığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Kullanımdan kaldırılan banknotların imha işlemleri ise ilgili süreç kapsamında devam etti.