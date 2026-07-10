Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan Kundhei köyü, bugünlerde tarım dünyasının konuştuğu sıra dışı bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Yıllarca pirinç ve mısır ekerek sadece günü kurtarabilen çiftçiler, rotayı egzotik Tayvan Karpuzu’na (Sarı Karpuz) kırınca hayatları kökten değişti. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çeken köylüler, şimdi tarlalarından fışkıran servetin keyfini sürüyor.

3 AYDA YATIRIMINI TAM 4'E KATLIYOR

2021 yılında küçük bir deneme üretimiyle başlayan bu serüven, kısa sürede köy halkı için tam zamanlı bir darphaneye dönüştü. Üreticilerin paylaştığı gelir rakamları ise tarım sektöründe taşları yerinden oynatacak cinsten:

Sadece 50 bin rupilik bir başlangıç sermayesi, sezon sonunda tam 200 bin rupilik bir gelire dönüşüyor. Tüm masraflar çıktıktan sonra 3 ayda elde edilen 150 bin rupilik net kâr, bölgedeki geleneksel mahsullerin hayal bile edemeyeceği bir seviyeye ulaştı.

1 AYDA EV VE ARABA ALDIRAN KAZANÇ KAPISI

Üreticiler, bu egzotik meyvenin kilogram satış fiyatının yerel kırmızı karpuzları ikiye katladığını belirtiyor. Hasat döneminde yaşanan yoğun talep ve yüksek kâr marjı sayesinde, üretim alanını genişleten çiftçiler için ev ve araba sahibi olmak artık bir hayal değil, sadece bir-iki hasatlık bir hedef haline gelmiş durumda.

"Aarohi" ve "Vishala" gibi özel sarı karpuz türleriyle tarlalarını donatan köylüler, tarımda inovasyonun nasıl bir servet yaratabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

SARI KARPUZU BU KADAR DEĞERLİ KILAN NE?

Piyasada kapış kapış giden ve alıcısı hazır olan sarı karpuzun sırrı üç ana maddede gizli:

Dışı klasik yeşil olsa da kesildiğinde ortaya çıkan parlak sarı renk, lüks restoranların ve sofraların yeni gözdesi haline geldi.

Geleneksel kırmızı karpuzlara oranla çok daha yüksek bir şeker oranına ve aromaya sahip.

Sadece 90 günde olgunlaşıyor. Hızlıca hasat edilen karpuzların ardından arazi hemen pirinç ekimine hazır hale geliyor. Böylece çiftçiler, tek bir araziden yıl boyu çift maaş alır gibi gelir elde ediyor.

Kundhei köyü örneği, doğru ürünü doğru teknikle buluşturan her çiftçinin kısa sürede sınıf atlayabileceğini ve tarımın doğru adımlarla nasıl dev bir kazanç kapısına dönüşebileceğini açıkça gösteriyor.