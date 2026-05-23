Soğuk Savaş döneminde Berlin'in kaderini değiştiren tarihi Tegel Havalimanı, kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesiyle eğitim ve teknoloji merkezine dönüştürülüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1948 yılındaki Sovyet ablukası sırasında, şehre lojistik destek sağlamak amacıyla sadece 90 günde inşa edilen devasa tesis, uçuş trafiğine kapatılmasının ardından Berlin şehir planlamacıları tarafından tamamen yeniden tasarlanıyor.

Planlama kapsamında, havalimanının ana terminal binasının aslına sadık kalınarak bir üniversite kampüsüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

SADECE EĞİTİM ALANIYLA SINIRLI KALMAYACAK

2020 yılında kapatılan havalimanı arazisinde gerçekleştirilecek dönüşüm sadece eğitim alanıyla sınırlı kalmayacak. "Urban Tech Republic" adı verilen proje kapsamında, eski kargo ambarları son teknoloji ürünü bir inovasyon ve araştırma parkı haline getirilecek.

Ayrıca sürdürülebilir ve araç trafiğinin asgariye indirildiği modern bir yerleşim alanı olan "Schumacher Mahallesi" pilot projesi de bu bölgede hayata geçirilecek.

Doğal yaşamın korunması amacıyla, arazinin 200 hektardan fazla kısmı nadir türlere ev sahipliği yapan koruma altındaki bir peyzaj alanı olarak muhafaza edilecek.

Yıkım ve altyapı çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığı dev projede, dönüşüm sürecinin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Tarihi mirasın yıkılmadan modern işlevlerle şehre yeniden kazandırılması modelinin uygulandığı bu çalışma, Soğuk Savaş'ın simge yapılarından birini Berlin'in yeni bilim ve yaşam üssü haline getirecek.