''BEN YORULDUM O DEVAM ETTİ''

Çelik paylaşımında, geri dönüşüm işçilerinin verdiği emeğin çoğu zaman fark edilmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum... Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri."