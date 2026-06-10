Daha önce depremzedelere yönelik destekleriyle adından söz ettiren Çelik, bu kez Samsun'da gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle dikkat çekti. Bir gün boyunca kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir emekçiye eşlik eden sanatçı, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından anlattı.
Ünlü şarkıcı Çelik, Samsun'da geçimini geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan bir kadınla birlikte sokak sokak dolaştı. Çöp konteynerlerinin başında kağıt ve karton toplayan sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak emekçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
BİR GÜNLÜĞÜNE ONUN HAYATINA ÖRNEK OLDU
Paylaşımında sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmayı anlatan Çelik, gün boyunca kağıt ayıkladıklarını, karton taşıdıklarını ve ağır yükler çektiklerini ifade etti.
Sanatçı, bir günlüğüne geri dönüşüm toplayıcısı Serpil Hanım'ın hayatına misafir olduğunu belirterek, yaşadığı deneyimin kendisi üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.
''BEN YORULDUM O DEVAM ETTİ''
Çelik paylaşımında, geri dönüşüm işçilerinin verdiği emeğin çoğu zaman fark edilmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum... Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri."
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"BU ÜLKENİN YÜKÜNÜ SESSİZCE OMUZLAYAN MİLYONLARCA İNSAN VAR''
Toplumda görünmeyen emekçilere dikkat çeken sanatçı, insanların çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiği büyük bir emek mücadelesi olduğunu belirtti.
Çelik, paylaşımında şu sözlere de yer verdi:
"Hepimizin yanından geçip gittiği insanlar var. Belki fark etmiyoruz ama bu ülkenin yükünü sessizce omuzlayan milyonlarca emekçi var. Bugün topladığımız şey sadece kağıt değildi. Sabır topladık. Mücadele topladık. Hayata tutunma gücü topladık."
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
Çelik'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, sanatçının çevre duyarlılığına ve emekçilere dikkat çeken yaklaşımına destek verirken, paylaşım örnek bir davranış olarak değerlendirildi.
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