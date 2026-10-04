“Ya Sen Ya Hiç” ve “Müjdeler Ver” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllarda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bendeniz, müzik kariyerini yıllardır sürdürüyor.

Sanatçının son görüntüsü, gençlik yıllarındaki haliyle karşılaştırılınca sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Aradan geçen yılların Bendeniz’in görünümünde oluşturduğu değişim dikkat çekti.

MÜZİKTEN ÖNCE FUTBOL DA OYNUYORDU

Bendeniz’in yıllar içindeki değişiminin yanı sıra gençlik dönemine ilişkin anlattığı bir detay da yeniden gündeme geldi.

Ünlü sanatçının, müzik kariyerinde tanınmadan önce futbolla yakından ilgilendiği ve forvet olarak sahaya çıktığı ortaya çıktı. Bendeniz, o dönemki futbol performansını anlatırken golcülüğüyle öne çıktığını belirtti.

Futbol oynadığı yıllardan bahseden Bendeniz, “Çok iyi bir golcüydüm” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, spor geçmişinin futbolla sınırlı olmadığını da belirterek atletizmle ilgilendiğini ve lisanslı olarak basketbol oynadığını anlattı.

Daha sonra müziğe yönelen Bendeniz, 90’lı yıllarda yayımladığı şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.