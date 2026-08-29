1990’lı yıllarda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Pınar Aylin, “Deliler Gibi” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dönemin dikkat çeken kliplerinden birine imza atan sanatçı, bir kamyonetin arkasında çekilen görüntüleriyle de hafızalarda yer etmişti. Güçlü vokali ve kendine özgü tarzıyla 90’lı yılların sevilen kadın sanatçıları arasında gösterilen Aylin, yıllar içindeki değişimiyle de zaman zaman gündeme geldi.

Müzik kariyerinin ardından daha sakin bir yaşamı tercih eden Pınar Aylin, şimdilerde İzmir’de gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Sanatçı, uzun süredir özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

KIZI ÇEŞME’DE OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Pınar Aylin’in 24 yaşındaki kızı Maya Tokatlıoğlu ise yaz sezonunda Çeşme’de görüntülendi. Oyunculuk alanında kariyer yapan genç isim, sahil keyfi yaparken objektiflere takıldı.

YENİ PROJELER ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR

Oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atmaya hazırlanan Tokatlıoğlu’nun önümüzdeki dönemde sinema ve dizi projelerinde yer almayı hedeflediği öğrenildi. Genç oyuncu, yoğun çalışma temposu başlamadan önce tatilin tadını çıkararak dinlenmeye ve enerji toplamaya devam ediyor.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Çeşme sahillerinde görüntülenen Maya Tokatlıoğlu, fit görünümü ve dikkat çeken güzelliğiyle çevresindekilerin ilgisini çekti. Genç ismin rahat tavırları ve doğal görünümü de objektiflere yansıdı.

ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Tokatlıoğlu’nun görüntülerinde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise annesi Pınar Aylin’e olan benzerliği oldu.