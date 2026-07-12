Bir dönem seslendirdiği "Adamım" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan şarkıcı Kader'den sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olan sanatçının, bu kez sağlık sorunları nedeniyle tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

KALBİNDE RİTİM BOZUKLUĞU VARDI

Edinilen bilgilere göre Kader'in geçirdiği tüp mide ameliyatının, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının tedavi sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Sanatçının kalbindeki rahatsızlığa yönelik tedavisinin ise ameliyatın ardından da devam edeceği ifade edildi.

YENİDEN AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDI

Kader'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan yakın dostu Sevda Sevcan, sanatçının uzun süredir çeşitli sağlık problemleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Sevcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı. Bu günler de geçecek. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız."

Sevcan ayrıca, Kader'in sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve kalbindeki rahatsızlığa yönelik tedavi sürecinin de devam edeceğini açıkladı.