Yabani, Hiç Ummazdım, Ay İnanmıyorum gibi şarkılarla 90'lara damga vuran Aşkın Nur Yengi, şarkılarının yanı sıra yaptığı yatırımlarla ile gündeme geldi.

Yengi, 90'lı yıllarda kazandığı parayı adeta servete dönüştürdü.

ROTAYI YURT DIŞINA ÇEVİRDİ

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde konutlara sahip olan Yengi, yatırımlarını yurt dışında da yapıyor.



İddialara göre; Yengi'nin İngiltere, Fransa ve ABD'de evler satın aldığı konuşuluyor. Bu yatırımlar sonrasında sanatçıya 'sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi' yorumları yapıldı.