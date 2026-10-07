1990'lı yıllarda çocukların en sevdiği televizyon programlarından biri olan "Hugo"nun sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Bir dönemin çocukları tarafından "Tolga Abi" olarak tanınan Gariboğlu'nun eski ve yeni fotoğraflarının karşılaştırılması dikkat çekti.

HUGO, 1993'TE TÜRKİYE'DE EKRANA GELDİ

Danimarka merkezli bir format olan "Hugo", 1993 yılında Kanal 6'da yayınlanmaya başladı. Programda çocuklar telefon aracılığıyla canlı yayına bağlanıyor ve telefonlarının tuşlarını kullanarak Hugo karakterini yönlendiriyordu.

Oyunun temel amacı ise Hugo'nun ailesini kötü karakter Cadı Sila'nın elinden kurtarmaktı. Ev telefonlarının başında programa bağlanabilmek için bekleyen çocuklar, kısa sürede programın müdavimi haline geldi.

'TOLGA ABİ' DENİNCE AKILLARA HUGO GELDİ

Tolga Gariboğlu, çocuklarla kurduğu samimi iletişim ve kendine özgü sunum tarzıyla programın en bilinen yüzü oldu. "Hugo" farklı dönemlerde farklı kanallarda yayınlansa da Gariboğlu, yapımla özdeşleşen isim olarak hafızalarda kaldı.

YILLAR GEÇTİ, GÖRÜNTÜSÜ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Gariboğlu'nun "Hugo" dönemine ait görüntüleri ile yıllar sonraki fotoğraflarının yan yana paylaşılması, 90'lı yıllarda çocuk olanların dikkatini çekti. Aradan geçen uzun zamana rağmen görünümünün büyük ölçüde değişmediğini düşünenler, fotoğraflara "Hiç yaşlanmamış" şeklinde yorumlar yaptı. Kimileri ise 'Tolga abi'nin yaşlandığı söylerken aradan geçen yıllara hayıflandı.