1990'lı yıllarda müzik dünyasında adını duyuran şarkıcı Alihan, bu kez şarkılarıyla değil TikTok'taki canlı yayınıyla gündeme geldi. Son dönemde yüksek kazanç iddialarıyla tartışılan slime akımına katılan sanatçı, kamera karşısında slime yaparken izleyicilerden sanal hediyeler istedi.

İSTEDİĞİ HEDİYELER GELMEYİNCE KIZDI

TikTok üzerinden canlı yayın açan Alihan, slime hazırladığı sırada izleyicilerden sanal hediyeler aldı. Ancak şarkıcı, talep ettiği hediyeler yerine farklı hediyeler gönderen kullanıcılara tepki gösterdi. Alihan'ın canlı yayındaki bu anları sosyal medyada gündem oldu.

ALİHAN KİMDİR?

2 Şubat 1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992 yılında yayımladığı “Bu Gecede Yalnız Kaldım” albümüyle başladı. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle tanınan şarkıcı, “Huzurundayım”, “Toprağım & Sen Özelsin” ve “Yaralı Kadın” gibi çalışmalara imza attı.

Şarkıcılığının yanı sıra bestecilik de yapan Alihan'ın, Güllü'nün seslendirdiği “Kime Aşıksın” adlı eserde de imzası bulunuyor. Sanatçı, yıllar sonra bu kez TikTok'taki slime yayınlarıyla gündeme geldi.