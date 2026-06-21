90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş kitleler tarafından tanınan Ömer Danış'tan sevenlerini üzen haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının, geçirdiği operasyonlar sonucunda ayak parmaklarının kesildiği belirtildi.

"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi eserlerle hafızalarda yer edinen Danış'ın sağlık durumuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İleri derecede diyabet hastası olduğu bilinen sanatçının, bacağının alt kısmındaki ayağı besleyen üç damarında tam tıkanıklık meydana geldiği ve bu nedenle kangren geliştiği açıklanmıştı.

Şubat ayında hastaneye kaldırılan Danış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi ses sanatçısı Onur Akay paylaştı.

AYAĞI KURTARILDI, PARMAKLARI KESİLDİ

Onur Akay, yapılan müdahaleler sayesinde Ömer Danış'ın ayağının kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesilmek zorunda kaldığını duyurdu. Akay'ın paylaştığı son fotoğraf, sanatçının yaşadığı zorlu süreci gözler önüne serdi.

MADDİ SIKINTI YAŞADIĞI İDDİASI

Akay, peş peşe geçirdiği ameliyatların ardından Danış'ın maddi açıdan da zor günlerden geçtiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Ancak şimdi maalesef sahneye çıkamıyor" ifadelerine yer verdi.

SAHNELERE ARA VERDİ

Tedavisi devam eden Ömer Danış'ın sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarına ara verdiği öğrenildi. Sanatçının hayranları ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini sürdürüyor.