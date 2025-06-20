41 yaşındaki Osman Beşe’ye annesinden kalan yaklaşık 3,5 milyar liralık miras yüzünden canından oluyordu. Beşe ameliyat öncesi hastanenin bahçesinde vuruldu. Saldırının arkasında mirasın bir kısmını isteyen çete olduğu iddia edildi.
Bakırköy’de özel bir hastanenin otoparkında silahlı saldırıya Osman Beşe ağır yaralandı.
Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, Osman Beşe mirasıyla suç örgütlerinin hedefi haline geldi.
MİRASININ BİR KISMI İSTENDİ
Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe’den mirasın bir kısmı istendi, kabul etmeyince tehdit edildi.
Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik kameralarını kare kare inceleyen ekipler, saldırının arkasında "Daltonlar" olarak bilinen organize suç çetesinin olduğu dile getiriliyor.