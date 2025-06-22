Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ndeki özel hastanenin otoparkında meydana geldi.



Hastanede tedavi gören Osman Beşe, bahçeye çıktığı sırada arkasından yaklaşan bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Beşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Beşe’nin refakatçisi Hasan Ö., saldırganlara silahla karşılık verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Ö., “Basit yaralamaya teşebbüs” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

15 Milyon Dolarlık Miras İddiası

İddiaya göre, annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe, “Daltonlar” organize suç örgütünün hedefindeydi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe’den 15 milyon dolar talep edildiği, ancak bu talebi reddetmesi üzerine tehdit edildiği öne sürüldü.

Şüpheliler Edirne’de Yakalandı

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki şüpheli Ö.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonuyla Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.