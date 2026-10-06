Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması ve suçtan elde edilen haksız kazançların ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmalar sonucunda, farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin üç ayrı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlendi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.