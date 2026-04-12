YouTube, son günlerde TV uygulamasında karşılaşılan 90 saniyelik geçilemeyen reklamlara yönelik resmi açıklama yaptı. Şirket, söz konusu reklamların kasıtlı olarak yayına alınmadığını belirterek konuyu incelediğini duyurdu.

Son haftalarda pek çok YouTube kullanıcısı, özellikle TV uygulamasında alışılmışın çok üzerinde uzunluktaki reklamlarla karşılaştığını sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başlamıştı.

90 SANİYE ÇİLESİ

Normal koşullarda geçilemeyen reklamlar yaklaşık 30 saniye sürerken, bu şikâyetlerde söz konusu sürenin 90 saniyeye kadar uzadığı bildirildi. Üstelik reklamların herhangi bir atlama seçeneği sunmadığı da dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Google, yaptığı açıklamada bu durumun planlı bir uygulama ya da test sürecinin parçası olmadığını vurguladı. Şirketin açıklaması, sorunun yakın vadede giderileceğine işaret ediyor.