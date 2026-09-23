“İYİ Kİ VARSIN NENECİĞİM”

Kaya, paylaşımına “Doğum günün kutlu olsun neneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın” notunu düştü.

90'ıncı yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Gülümser Çilingiroğlu, torununun bu mesajıyla sevgi dolu bir doğum günü kutlamasına sahne oldu.