Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Çilingiroğlu, 90 yaşına bastı. Önceki gün doğum gününü kutlayan Gülümser Çilingiroğlu'nun bu özel gününde ailesi de bir araya geldi.
AİLESİYLE BİRLİKTE KUTLADI
Kaya Çilingiroğlu, annesinin doğum gününü Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç'tan dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte kutladı.
Gülümser Çilingiroğlu'nun torunu Kaya Çilingiroğlu, büyükannesinin doğum gününden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.
“İYİ Kİ VARSIN NENECİĞİM”
Kaya, paylaşımına “Doğum günün kutlu olsun neneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın” notunu düştü.
90'ıncı yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Gülümser Çilingiroğlu, torununun bu mesajıyla sevgi dolu bir doğum günü kutlamasına sahne oldu.
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