Yangın, saat 16.00 sıralarında Manyas ilçesine bağlı kırsal Hacıosman Mahallesi’ndeki tek katlı evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin içine giren ekipler, 90 yaşındaki İsmail Artunç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Artunç’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
İlk incelemelerde yangının sobadan kaynaklandığının belirlendiği bildirildi. İsmail Artunç’un birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin ise yangın sırasında Gönen ilçesindeki pazarda bulunduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.