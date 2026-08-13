Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Ingelheim bölgesinde 90 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü aile işletmesi Huf Şaraphanesi, girdiği mali kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 100 dönümlük arazide tamamen organik üretim yapan dört kuşaklık işletmenin kaderi, mahkeme tarafından atanan kayyumun yöneteceği süreçle belli olacak. Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra değişen tüketici alışkanlıkları yüzünden zor günler geçiren şaraphanede, yaklaşan bağ bozumu öncesinde üretimin durdurulmaması ve işletmenin kurtarılması hedefleniyor.

PANDEMİDEN SONRA TUTUNAMADI

Sektör genelinde yaşanan ekonomik darboğazın son kurbanı olan işletmede, 2024 yılında yönetimi babasından devralan 36 yaşındaki Rüdiger Huf, şirketi zaten mali açıdan sıkıntılı bir durumdayken teslim aldığını belirtti.

İlk bağ bozumu kayıtları 1934 yılına kadar uzanan aile mirasını korumak istediğini vurgulayan genç üretici, koronavirüs pandemisi döneminde iptal edilen festivaller yüzünden yaşanan satış kayıplarının ve geçmişte tutku uğruna üstlenilen yüksek maliyetli bağ kiralama projelerinin şirketi bu noktaya sürüklediğini ifade etti.