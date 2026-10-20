ABD'li ünlü pilot Amelia Earhart'ın 1937 yılında kaybolan uçağını bulmak için harekete geçen 17 kişilik ekip, 12 Ekim'de Kiribati'ye bağlı Nikumaroro Adası'na ulaşmıştı. Uydu görüntülerinde tespit edilen uçak enkazına benzeyen cismi araştıran ekip, günler süren çalışmaların sonunda uçak yerine ağaç parçaları buldu.

900 BİN DOLARLIK ARAMADAN AĞAÇ ÇIKTI

ABD'deki Purdue Üniversitesi ve özel bağışçıların desteğiyle düzenlenen keşif gezisi için yaklaşık 900 bin dolar harcanmıştı. Araştırmacılar, 2020 yılında çekilen uydu görüntülerinde adanın sığ sularında fark edilen cismin, Earhart'ın çift motorlu Lockheed Electra 10-E uçağına ait olabileceğini düşünüyordu.

6 Ekim'de Kiribati'den yola çıkan ekip, 12 Ekim'de Nikumaroro Adası'na ulaşmış ve ertesi gün incelemelere başlamıştı. Araştırmacılar, uydu görüntülerinde belirlenen noktayı su altı ekipmanlarıyla taradı.

Yapılan incelemelerde uçak gövdesine ve kanatlarına benzeyen cismin, kıyıya sürüklenerek kuma sıkışmış büyük ağaç parçaları olduğu belirlendi. Uydu görüntülerinde metal gibi parlayan yüzeyin de ağaçların üzerindeki karbonat tabakasından kaynaklandığı açıklandı.

Böylece büyük umutlarla gerçekleştirilen 900 bin dolarlık keşif gezisinde kayıp uçağa ait herhangi bir enkaz bulunamadı.

89 YILLIK GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

Amelia Earhart, 2 Temmuz 1937'de dünya çevresindeki uçuşunu tamamlamak üzere Papua Yeni Gine'den havalanmıştı. Yanında seyrüsefer uzmanı Fred Noonan bulunuyordu. Ancak ikiliyle telsiz bağlantısı kesilmiş ve uçaktan bir daha haber alınamamıştı.

Yıllar boyunca yapılan araştırmalarda uçağın Nikumaroro Adası'na iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Adada daha önce bulunan bazı kişisel eşyalar ve insan kalıntıları da bu ihtimali gündeme getirdi ancak bunların Earhart'a ait olduğu kanıtlanamadı.

Son keşif gezisinde aranan uçak bulunamasa da araştırmacılar adanın sığ sularında yaklaşık 76 santimetre uzunluğunda çelik bir boru dahil bazı parçalar tespit etti. Bu parçaların kökeninin belirlenmesi için inceleme yapılacağı bildirildi.

ABD makamlarının uzun süredir benimsediği görüşe göre ise Earhart'ın uçağı, yakıtının tükenmesinin ardından Howland Adası yakınlarında okyanusa düştü. Son araştırmadan da sonuç alınamamasıyla havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözülemedi.