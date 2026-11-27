Genç sürücüleri hedefleyen "Ocean" serisinin ilk minivan modeli olarak tanıtılan devasa araç, 5,27 metrelik uzunluğu, 1,99 metrelik genişliği ve 3,13 metrelik dingil mesafesiyle oldukça iddialı boyutlara sahip.

Tamamen elektrikli versiyonu CLTC standartlarına göre 900 kilometre menzil sunarken, şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği ise tek başına 400 kilometrelik elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Her iki versiyonda da sunulan ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya yüzde 10 seviyesinden yüzde 97'ye sadece 9 dakikada çıkabiliyor.

KAPI KOLLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tasarım diliyle Seal 08 ve Sealion 08 gibi kardeş modellerin modern çizgilerini taşıyan BYD Whale, LED şeritle birleşen kıvrımlı gündüz farları, ön tampona gizlenen ana aydınlatmaları, tavana entegre LiDAR sensörü ve geleneksel kapı kollarıyla dikkat çekiyor.

Markanın daha köşeli hatlara sahip olan ve yılın ilk 10 ayında satışları yüzde 76,8 oranında gerileyen BYD Xia modelinin aksine daha akıcı ve eğimli bir tavan yapısına sahip olan aracın, iç mekan görselleri henüz paylaşılmasa da 2+2+3 oturma düzeniyle yedi kişilik geniş bir yaşam alanı sunması bekleniyor.

FİYATI BELLLİ OLDU

Teknoloji tarafında da iddialı olan yeni model, önümüzdeki yıl Avrupa pazarına da sunulacak en yeni gelişmiş sürücü destek sistemiyle donatıldı.

Bu otonom sürüş teknolojisi, sürücü gözetiminde aracın bir adresten diğerine kendi kendine gitmesine olanak tanıyor. Yaklaşık 45 bin dolarlık etiket fiyatıyla 2027 yılının ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak olan BYD Whale'in, sunduğu rekor şarj hızı ve uzun menzille elektrikli aile aracı segmentinde rekabeti kızıştırması bekleniyor.