Xiaomi’nin popüler SU7 modeline doğrudan rakip olarak konumlandırılan ve yaklaşık 28 bin ila 34 bin dolar arasında değişen iddialı fiyatıyla dikkat çeken araç, lansmanından sadece 12 gün sonra ilk sahipleriyle buluştu. Sportif tasarımıyla göz dolduran modelin, küresel pazarlara BYD’nin lüks markası Denza çatısı altında ihraç edilmesi bekleniyor.

9 DAKİKADA ŞARJI YÜZDE 97'YE ÇIKIYOR

Göz alıcı boyutları, damla formundaki far yapısı ve tavanına entegre LiDAR sensörüyle geleceğin teknolojisini sunan Formula S, özellikle batarya ve şarj performansıyla ezber bozuyor. Yalnızca 9 dakikada yüzde 10’dan yüzde 97 doluluğa ulaşabilen ultra hızlı şarj teknolojisine sahip araç, sunduğu farklı batarya seçenekleriyle kullanıcılara 900 kilometreye varan menzil vadediyor.

Çift motorlu dört çeker versiyonunda 657 beygire kadar güç üreten model, elektromanyetik süspansiyon sistemi ve ön yolcu için sunulan sıfır yer çekimi koltuk moduyla da üst düzey bir konfor sunuyor.

PAZAR PAYINI YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

İç mekanda devasa dokunmatik ekranı, spor direksiyonu, kablosuz şarj ünitesi ve gelişmiş otopilot sürüş destek sistemleriyle sürücüleri karşılayan araç, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Ağustos ayında Çin pazarında yaklaşık 33 bin adetlik teslimat rakamına ulaşarak rekor kıran Fang Cheng Bao markası, Formula S modeliyle elektrikli otomobil dünyasındaki pazar payını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.