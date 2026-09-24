Kuzey Kore, 20 Eylül'de modernize edilmiş Hwasong-11Ma-1 hipersonik füzesinin testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Japon Denizi kıyısında yapılan ve Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu kıyıları boyunca kuzeydoğu yönünde ilerleyen füze testi, 900 kilometreden fazla mesafe katetti.

Savunma analizi kuruluşu Defense Express, füzenin mevcut hava savunma sistemleri için önlenmesi son derece zor, ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Yayınlanan resmi görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kızına özel bir ekranda sunulan telemetri verileri yer aldı. Analistler, bu görüntüler üzerinden hipersonik planörün uçuş anında 909,2 kilometre menzile, saatte 7 bin 718 kilometre (Mach 7,3) hıza ve 35,8 kilometre uçuş irtifasına ulaştığını saptadı.

Ekrandaki haritaya bakıldığında hedeflenen nihai noktanın yaklaşık 1.000 kilometre menzilde olduğu görülürken, bunun füzenin maksimum kapasitesi olmayabileceği değerlendiriliyor.

BATILI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ BIRAKABİLİR

Test verileri, Hwasong-11Ma-1'in yaklaşık 36 kilometre irtifa seviyesini koruyarak dalgalar halinde süzüldüğünü gösteriyor. Bu yörünge yapısı, Batılı hava savunma sistemlerini etkisiz kılmak adına kritik bir avantaj sağlıyor.

Örneğin, Patriot sistemine ait PAC-3 MSE füzesinin maksimum önleme irtifası tam olarak 36 kilometre seviyesinde bulunuyor. Füzenin bu sınırın hemen altında dalgalanması, yüksek hızı ve çok kısa tepki süresi yaratması nedeniyle Patriot tarafından durdurulma ihtimalini oldukça zayıflatıyor.