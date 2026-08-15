Polonya’nın Karwia köyünde yerleşik nüfus 987 kişi olmasına rağmen, yaz sezonunda bölgedeki insan sayısı belirgin şekilde artış gösteriyor. WP Finanse’nin aktardığı bilgilere göre, Karwia Muhtarı Bartosz Agata, güneşli günlerde köye gelen ziyaretçi sayısının 50 bine kadar ulaştığını belirtti.

Agata, yaz aylarında köyün yapısının değiştiğini; turistlerin çoğunlukla 3 ila 5 günlük sürelerle geldiğini, bazı ziyaretçilerin ise kalış sürelerini bir veya iki haftaya çıkardığını ifade etti.

TURİST AKIŞI İVME KAZANIYOR

Turistlerin konaklama standartlarına yönelik beklentilerinin yükselmesi üzerine bölgedeki konukevi ve kamping işletmecileri tesislerinde modernizasyon çalışmalarına yöneldi. Temmuz ayı başında etkili olan yağışlı hava nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş kaydedilse de hava koşullarının düzelmesiyle birlikte turist akışı yeniden ivme kazandı.

Bölgedeki restoran ve kafe işletmecileri de müşteri yoğunluğunun doğrudan hava durumuna bağlı olduğunu aktardı. Ayrıca konaklama ücretlerinin daha düşük olduğunu belirten işletmeciler konaklama taleplerinde artış yaşandığına dikkat çekti.