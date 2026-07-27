ABD’nin Oregon eyaletindeki Warm Springs Nehri’nde, balık habitatlarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi gerçekleştirildi. Warm Springs Konfedere Kabileleri Balıkçılık Departmanı bünyesindeki Balık Yaşam Alanı Programı tarafından yürütülen çalışmada, 5,6 kilometrelik nehir hattına 5 gün içinde helikopterlerle 900’den fazla tam boy ağaç yerleştirildi.

25-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında Warm Springs Yerli Rezervasyonu sınırları içinde tamamlanan operasyonda, önceden mühendisler ve teknisyenler tarafından belirlenen noktalara ağaçlar bırakılarak 90 ayrı ahşap yapı oluşturuldu.

POPÜLASYON DÜŞÜŞÜ OLDU

Proje kararı, 2013 yılında yapılan saha araştırmalarının ardından alındı. Warm Springs Ulusal Balık Üretim İstasyonu verileri ve kabile yetkililerinin yumurtlama yuvaları üzerinde yaptığı incelemeler; bölgedeki ilkbahar Çinuk somonu ile nesli tehdit altında olan boğa alabalığı (bull trout) popülasyonlarında azalma olduğunu ortaya koydu.

Yapılan analizlerde nehrin söz konusu kesiminde büyük boyutlu odun miktarının az olduğu ve yetişkin balıkların dinlenmesi, korunması ve enerji tasarrufu sağlaması için gerekli olan derin havuz sayısının yetersiz kaldığı tespit edildi.

ARAZİ HASARINI ÖNLEMEK İÇİN HAVA TAŞIMACILIĞI TERCİH EDİLDİ

Ağaçların karadan taşınmasının nehir kıyılarında ve çevrede iş makineleri nedeniyle tahribat yaratacağını öngören yetkililer, nakliye sürecinde helikopter kullandı. Kıyılarda konumlanan ekipler ile pilotlar arasındaki koordinasyonla yürütülen çalışmada, ağaçlar kablolarla taşınarak belirlenen noktalara kontrollü bir şekilde indirildi. Bu yöntemle, geçici yollar açılmadan nehrin sarp ve uzak bölgelerine erişim sağlandı.

4 FARKLI MODEL UYGULANDI

Proje öncesinde nehirdeki doğal ahşap birikimlerini ve taşkın haritalarını inceleyen ekipler, hidrolik mühendisliği verileri doğrultusunda 4 farklı yapı tipi geliştirdi. Bu kapsamda kıyı şeridine yerleştirilen 73 yanal yapı, genç balıklar için düşük hızlı akıntı ve korunma alanları sağlarken; nehir yatağının tamamını kapsayan 17 geniş yapı ise akıntıyı yönlendirerek yatağı derinleştirmeyi, derin havuzlar açmayı ve izole kalmış yan kanalları nehre yeniden bağlamayı hedefliyor.

BALIKLARIN NESLİNİN KORUNMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Warm Springs Nehri, berrak ve soğuk su yapısıyla bu ekosisteme uyumlu balık türleri için elverişli bir ortam sunuyor. Bölgedeki yerli topluluklar açısından beslenme ve geleneksel uygulamalar boyutuyla kültürel bir değer taşıyan ilkbahar Çinuk somonu ile nesli tehdit altındaki boğa alabalığının korunması hedefleniyor.

Ahşap yapıların yerleştirilmesinin ardından; akıntının yön değiştirmesi ve tortu dağılımının şekillenmesiyle beklenen habitat değişimlerinin, zaman içinde nehrin kendi doğal akışıyla tamamlanacağı öngörülüyor.