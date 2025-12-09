Kars’ın Arpaçay ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Çetin Cengiz, gurbette yaşayan hemşehrilerinden gelen yoğun talepler üzerine bu yıl tam 900 kazın kesimini tamamladı ve hepsini kurutma için açık havaya astı. 10 yıldan beri yetiştirdikleri kazları kesip gurbetteki hemşehrilerine gönderdiklerini söyleyen Cengiz, kazları yaklaşık 10 gün boyunca dışarıda bekletecek.

Kaz üretiminin merkezlerinden biri olan kentte, yaz döneminde beslenen kazların kesimleri sürerken, Arpaçay’a bağlı Doğruyol köyünde üretim yapan Cengiz de her yıl olduğu gibi talebi karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Cengiz, kesilen kazların temizlenip tuzlanmasının ardından ipe asılarak kurutulduğunu, bunun geleneksel bir yöntem olduğunu söyledi. Daha önce 600 kazın kesilip kurutulmadan derneklere teslim edildiğini belirten Cengiz, şu anda kurutulan 900 kazın ise aralık ayının sonuna doğru sahiplerine gönderileceğini ifade etti.

10 GÜN GECE 10 GÜN GÜNDÜZ DIŞARIDA KALIYOR

Kars kazının lezzetini diğer bölgelerde yetişenlerden ayıran önemli detaylara vurgu yapan Cengiz, “Kars kazı, arpa, buğday yiyor. Yem ya da başka bir şey yemez. Arpa ve buğday yediği için eti siyahlaşır. Diğerlerinin etleri beyaz ve tatsız olur. Kars'ta kazı kestikten sonra güzel bir şekilde tuzluyoruz. Tuzlu halde 1 hafta baskıda kaldıktan sonra 10 gün gece gündüz dışarda kurutmaya bırakıyoruz. Gündüz güneşi gören, gecede de ayazı yiyen kaz eti lezzetini buluyor” dedi.