Turuncu kum tepeleriyle çevrili beyaz kil zemin üzerinde yükselen ağaçlar, ilk bakışta yanmış gibi görünse de siyah renklerini güneş altında uzun yıllar boyunca kavrulmalarına borçlu. Bölgeyi her yıl binlerce turist ve fotoğrafçı ziyaret ediyor.

NEHİR YÖN DEĞİŞTİRİNCE HER ŞEY DURDU

Bilim insanlarına göre yaklaşık 900 yıl önce Tsauchab Nehri'nin taşıdığı sular bölgede küçük bir göl oluşturuyordu. Bu sayede deve dikeni ağaçları burada yaşamını sürdürebiliyordu. Ancak zamanla hareket eden dev kum tepeleri nehrin yatağını kapatarak suyun bölgeye ulaşmasını engelledi.

Su tamamen kesilince ağaçlar kuruyarak öldü. Buna rağmen bölgedeki aşırı kurak iklim nedeniyle gövdeler çürümedi. Nem oranının son derece düşük olması ve yüksek sıcaklıklar, ağaçların yüzyıllardır bozulmadan kalmasını sağladı.

DÜNYANIN EN ESKİ DOĞAL MANZARALARINDAN BİRİ

Deadvlei'nin çevresini saran kum tepelerinin bazıları 300 ila 400 metre yüksekliğe ulaşıyor ve dünyanın en yüksek kum tepeleri arasında gösteriliyor. Demir oksit bakımından zengin kumlar, gün doğumu ve gün batımında kırmızı ile turuncu arasında değişen renk tonlarına bürünüyor.

Bugün Deadvlei, Namib Çölü'nün en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, yüzlerce yıldır değişmeden kalan bu olağanüstü manzaranın hem çöl ikliminin etkilerini hem de doğanın uzun vadede nasıl şekillendiğini gösteren en dikkat çekici örneklerden biri olduğunu belirtiyor.