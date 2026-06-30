11. yüzyılda inşa edilen kuyu, yalnızca su ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda insanların dinlenmesi ve ibadet etmesi için de kullanıldı. Günümüzde ise dünyanın en etkileyici yer altı mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

7 KAT BOYUNCA İNEN DEV YAPI

Rani ki Vav, Solanki Hanedanı döneminde I. Bhima anısına eşi Kraliçe Udayamati tarafından yaptırıldı. Yaklaşık 64 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 27 metre derinliğindeki yapı, yedi ayrı seviyeden oluşuyor.

Kuyunun duvarları ve sütunları, Hindu mitolojisinden sahneleri tasvir eden 500'den fazla büyük heykel ve binin üzerinde küçük taş oymayla süslenmiş durumda. Bu ayrıntılı işçilik nedeniyle yapı, sadece bir su kaynağı değil aynı zamanda yer altına inşa edilmiş bir sanat eseri olarak değerlendiriliyor.

YÜZYILLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Saraswati Nehri'nin taşması sonucu yapı yüzyıllar boyunca çamur ve kum tabakasının altında kaldı. Bu durum, taş oymaların büyük bölümünün zarar görmeden günümüze ulaşmasını sağladı.

20. yüzyılın ikinci yarısında başlatılan kazılarla birlikte yapı yeniden ortaya çıkarıldı. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Rani ki Vav, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan Rani ki Vav, gelişmiş mühendisliği, ayrıntılı taş işçiliği ve yer altına inşa edilen çok katlı tasarımıyla Hindistan'ın en dikkat çekici tarihi yapıları arasında gösteriliyor.