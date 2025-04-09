Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nca, merkez Artuklu ilçesinde sit alanında 1. grup tescilli yapı grubunda yer alan ve yüzlerce yıldır ayakta kalan, su akışının sürdüğü 40 çeşme tespit edildi.

Çeşmelerin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla başlatılan çalışma doğrultusunda ilk etapta bir yapıdan bağımsız olan Maristan, Cevheriye, Saray, Ayn Ceviz ve Semerciler çarşılarındaki çeşmelerin aslına uygun onarımı ile bakımına başlandı.

"Şehrimizin sosyal ve kültürel hafızasının bir parçası"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Abdullah Yenigün, kentin tarihi dokusunun en önemli unsurlarından biri olan çeşmelerin bakım ve onarımına başladıklarını belirtti

Tarihi şehri bir bütün olarak aslına uygun gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Yenigün, şunları söyledi:

"Mardin'imiz, binlerce yıllık geçmişi, taş işçiliği, dar sokakları, medreseleri elbette bu şehre ruh katan tarihi çeşmeleriyle büyük bir kültürel mirasa sahiptir. Bu mirası aslına uygun gelecek nesillere aktarmak için Sayın Valimizin talimatıyla çalışmalara başladık. Şu anda 1. grup tescilli yapı grubunda, bağımsız olan büyük çeşmelerimizi onarıyoruz. 40'a yakın çeşmemiz var Mardin'de. İlk etapta 5 çeşmeden başladık. Hem tahribatı hem kullanımı daha fazla olan çeşmeler bunlar. Hedefimiz tarihi ve kültürel mirasımıza bir katkı vermek."

Hem Valilik hem de belediye olarak sit alanında yürütülen çalışmalarla şehrin UNESCO yolculuğu için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Yenigün, tarihi çeşmelerin de kent için önemini vurguladı.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Maristan Çeşmemiz yaklaşık 900 yıllık. Hiçbiri debisini kaybetmemiş ve kullanılan önemli çeşmeler. Bu çeşmeleri sadece taş olarak düşünmemek lazım. Bu çeşmeler aynı zamanda şehrimizin sosyal ve kültürel hafızasının bir parçası. İnsanlar geçmişte bu çeşmelerin etrafında toplanarak hem sohbet eder hem etrafında çeşitli aktiviteler yapardı. Bu mirasa sahip çıkıp, bu sosyal aktiviteleri güçlendirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Yaklaşık 1000 yıldır akan Maristan Çeşmesi'ni inşallah gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz" dedi.

Suları akmayan bazı çeşmelerin de su akış yönünü tespit etmeye çalıştıklarını belirten Yenigün, bu çeşmeleri de suya kavuşturacaklarını kaydetti.

"900 yıllık tarihe şahitlik ediyor"

Eminettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Erginoğlu ise mahallelerinde Maristan ve Ayn Mesut olmak üzere iki tarihi çeşmenin bulunduğunu söyledi.

Maristan Çeşmesi'nin, 1104 yılında Birinci Artuklu Sultanı Necmettin İlgazi ile kardeşi Emineddin tarafından yaptırıldığını anlatan Erginoğlu, "900 yıllık tarihe şahitlik ediyor, çift kemerli bir çeşme. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz buranın restorasyonunu yapmakta. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Kaderine terk edilmiş bir çeşme görmektense tarihe hitap eden geçmişi anımsatan bir çeşmenin olması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.