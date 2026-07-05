Yeryüzünden milyonlarca yıl önce silindiği düşünülen ve bilimsel adı Wollemia nobilis olan Wollemi çamı, Sidney yakınlarındaki Mavi Dağlar'da yer alan Wollemi Milli Parkı'ndaki ıssız ve gizli bir kanyonda canlı olarak bulundu.

Keşfedilmeden önce sadece fosil kayıtlarından bilinen ve en eski izleri yaklaşık 91 milyon yıl öncesine dayanan bu ağaç, modern botanik tarihinin en etkileyici "yaşayan fosil" örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında küresel bir sembol haline gelen bu özel tür, adeta zamanı bükerek günümüze ulaşmayı başardı.

Söz konusu çam ağacının yüzyıllar boyunca insanlığın gözünden uzak kalabilmesi ve hayatta kalması, tamamen kanyonun sunduğu benzersiz coğrafi izolasyona bağlanıyor. Doğal kaya duvarlarıyla çevrili, derin, nemli ve korunaklı bir mikro iklime sahip olan bu kanyon, şiddetli rüzgarlara, yoğun kuraklıklara ve çevresel değişimlere karşı doğal bir kale görevi üstlendi.

KONUMU SIR GİBİ SAKLANIYOR

Sürekli nem sağlayan bu eko-sistem, yer altı sularının ve elverişli toprak yapısının da desteğiyle koloninin korunmasını sağladı. Ağaçların zarar görmemesi, kaçak ziyaretlerin engellenmesi ve dışarıdan gelebilecek toprak kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, bu hassas botanik koruma alanının kesin konumu Avustralya hükümeti tarafından çok sıkı bir sır olarak saklanıyor.

ORMAN YANGINLARI TEHDİT EDİYOR

Her ne kadar korunaklı bir sığınakta olsalar da, Wollemi çamları hâlâ ciddi varoluşsal tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Avustralya hükümetinin hazırladığı eylem planına göre, bölgedeki en büyük risklerin başında Avustralya'nın kabusu haline gelen şiddetli orman yangınları geliyor.

Bunun yanı sıra, hassas bitki köklerine zarar veren Phytophthora cinnamomi adlı ölümcül mantar türü, dışarıdan gelebilecek patojenler ve insan eliyle oluşabilecek doğal yaşam alanı tahribatları, bu nadir popülasyonun geleceğini tehlikeye atıyor.

Avustralya yetkilileri, bu eşsiz doğal mirası geleceğe taşımak adına biyolojik güvenlik önlemlerini, bilimsel izleme çalışmalarını ve kontrollü üreme faaliyetlerini en üst seviyede yürütüyor.