Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasının ardından partide yaşanan ayrılık, Meclis'teki dengeleri de değiştirdi. Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasının ardından, milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'de gözler yeni grup yönetiminin belirlenmesine çevrildi.



CHP GENEL MERKEZİ'NDE KRİTİK TOPLANTI



Edinilen bilgilere göre, CHP milletvekilleri bugün Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, TBMM Grup Başkanlığı ile grup başkanvekilliklerine ilişkin yeni yönetim modelinin ele alınması ve görevlendirmelerin netleştirilmesi bekleniyor.



GRUP BAŞKANLIĞI İÇİN ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR



Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP Grup Başkanlığı için üç isim ön plana çıkıyor. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrakın isimleri grup başkanlığı için değerlendirilen adaylar arasında yer alıyor. Toplantının ardından hem Grup Başkanlığı hem de grup başkanvekilliklerine ilişkin görevlendirmelerin netleşmesi bekleniyor. Parti yönetiminin, Meclis'teki yeni döneme ilişkin yol haritasını da bu toplantıda belirleyeceği ifade ediliyor.