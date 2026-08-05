Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kılınçoğlu Mahallesi’nde bulunan 3 katlı aile apartmanının 2’inci katında yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
91 YAŞINDAKİ YATALAK HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan 91 yaşındaki Fadile Öztetaci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
YANGIN ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ
Öztetaci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.