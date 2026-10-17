Kuzey Kore, stratejik silah modernizasyon programı kapsamında Doğu Denizi yönüne yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore ve Japonya savunma makamları tarafından yakından takip edilen fırlatmada, ilk telemetri verilerine göre füzenin 910 kilometreden fazla mesafe kat ettiği ve orta menzilli balistik füze (MRBM) sınıfında yer aldığı değerlendiriliyor.

Yüksek açılı bir yörünge izleyen testin, azami menzilden ziyade irtifa ve yeniden giriş kabiliyetlerine odaklandığı belirtiliyor.

Savunma kaynakları, katı yakıtlı tahrik sistemine, manevra kabiliyetli yeniden giriş aracına (MaRV) ve geliştirilmiş ataletsel güdüm sistemine sahip olabileceği değerlendirilen füzenin, fırlatma öncesi hazırlık süresini kısaltan TEL tipi mobil bir platformdan ateşlendiğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte sistemin kesin sınıflandırmasına ve teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı doğrulama henüz paylaşılmadı.

ÜÇ ÜLKENİN SAVUNMA SİSTEMLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Gelişmenin ardından Japonya, Güney Kore ve ABD’nin hava ve füze savunma sistemleri teyakkuza geçirildi. Erken ihbar radarları, uydu tabanlı sensörler ve Aegis donanımlı muhriplerden elde edilen verilerin ortak analiz için paylaşıldığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşen füzenin sivil hava ve deniz trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını duyurdu.

Pyongyang yönetiminin nükleer caydırıcılık ile konvansiyonel askeri kapasitesini güçlendirme amacını taşıyan bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali niteliğinde bulunurken; Kuzey Kore yönetimi söz konusu faaliyetleri egemenlik hakkı ve stratejik caydırıcılık çerçevesinde savunmayı sürdürüyor.