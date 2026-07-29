Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Toktamış mevkisinde saat 12.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Tarlasını sürmek amacıyla araziye giden bir kişi, yerde hareketsiz yatan ve yanmış halde olan birini fark etti. Gördüğü korkunç manzara karşısında büyük bir şok yaşayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, yanmış haldeki cansız bedenin 92 yaşındaki Refia Usta'ya ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğinin kesinleşmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı tarla ve çevresinde detaylı bir olay yeri incelemesi gerçekleştirdi.