2014 YILINDA MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 156 kilodan 60 kiloya kadar düşerek toplamda 93 kilo verdi. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, ideal kilosuna ve sağlıklı bir bedene ulaşmak için kararlı bir süreç geçirdiğini ifade etmişti.