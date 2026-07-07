PELİN ÖZTEKİN TAM 93 KİLO VERDİ
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan Pelin Öztekin, yıllar içinde verdiği kilolarla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. 93 kilo vererek sağlıklı bir görünüme kavuşan oyuncu, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
PELİN ÖZTEKİN'İN YENİ HALİ ŞAŞIRTTI
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemin ardından geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşırtmıştı.
2014 YILINDA MİDE AMELİYATI OLMUŞTU
2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 156 kilodan 60 kiloya kadar düşerek toplamda 93 kilo verdi. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, ideal kilosuna ve sağlıklı bir bedene ulaşmak için kararlı bir süreç geçirdiğini ifade etmişti.
İŞTE PELİN ÖZTEKİN'İN YENİ HALİ
Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Öztekin, yeni yaşını kutladığı anları takipçileriyle paylaştı. Beyazlar içindeki tarzıyla dikkat çeken oyuncunun son hali kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Günün Trend Haberleri
Öztekin, daha önce katıldığı bir programda kilo verdiği dönemin hayatındaki etkilerini de anlatmıştı. Ünlü oyuncu, fiziksel değişiminin ardından insanların kendisine bakışlarının değiştiğini ve kendi seçimlerinin de farklılaştığını dile getirmişti.
Pelin Öztekin'in doğum günü paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum alırken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi yeniden gündeme geldi.
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