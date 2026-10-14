Türkiye’de yöneticiler tarafından görmezden gelinen işsizlik sorunu kendisini bir kez daha gündeme getirdi. “İş beğenmiyorlar, çok para istiyorlar” gibi gerekçelerle sulandırılan işsizlik krizi yüzümüze TOKAT gibi vurdu.

KADROLU İŞ

Tokat’ın Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli personel istihdamı sürecine iş arayan vatandaşlar olağanüstü ilgi gösterdi.

Karar Gazetesi’nin haberine göre; Üniversite hastanesi ve idari birimlerde görevlendirilmek üzere farklı meslek gruplarından açılan 93 sözleşmeli pozisyon için müracaatlar tamamlandı.

TABLO KORKUNÇ

Paylaşılan resmî istatistik tablosu, istihdama yönelik devasa talebi gözler önüne serdi.

İlan edilen 93 kişilik kadro için toplam 21 bin 623 geçerli başvuru kaydedildi. (Geçersiz başvuru sayısı açıklanmadı) Ortaya çıkan bu acı tabloyla birlikte, üniversitede istihdam edilecek her bir kadro başına ortalama 232 adayın yarışacağı hesaplandı.

SAĞLIK GÖZDE

Üniversite hastanesinin sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla açılan kadrolarda da yoğunluk üst seviyeye ulaştı. İlanda en yüksek kontenjanın ayrıldığı 30 kişilik hemşire kadrosuna 953 başvuru yapıldı. Sağlık teknikeri branşlarında ise tek kişilik kontenjanlar için yüzlerce adayın yarıştığı görüldü.

2 kişilik kadroya 3 bin 105 kişi talip

- Destek personeli bünyesindeki “hizmetli” pozisyonları için açılan toplam 19 kişilik kontenjana 7 bin 282 kişi başvuru yapıldı.

- 13 kişilik kontenjan ayrılan hizmetli kadrosuna tek başına 4 bin 794 adayın başvurması, alım sürecinin en yüksek müracaat sayısı olarak kayıtlara geçti.

- Yalnızca 2 kişilik kontenjanı bulunan büro personeli pozisyonu için 3 bin 105 kişi başvuru yaptı; böylece bu alanda tek bir kadro için yaklaşık 1.552 aday karşı karşıya geldi.

- Hastane bünyesinde görevlendirilecek 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna ise toplamda 3 bin 311 kişi talip oldu.