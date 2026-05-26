Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından teknik ile hukuki incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, devlet büyüklerine hakaret eden, kamu düzenini bozmayı hedefleyen ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü saptanan 93 hesap tespit edildi. Bu hesaplara erişim engeli getirilirken, kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.
DEZENFORMASYON VE TERÖR BAĞLANTISI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, engellenen hesapların bazılarının sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü, bir kısmının ise terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin bireysel ifade sınırlarını aşarak doğrudan toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğü vurgulandı.