Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde bulunan bir adada tek başına yaşam mücadelesi veren 93 yaşındaki Halime Sual'e temel ihtiyaç malzemeleri Kızılay tarafından ulaştırıldı. Kara ulaşımı bulunmayan bölgedeki zorlu yaşam şartları, gerçekleştirilen dönemsel su yolu sevkiyatıyla yeniden kontrol altına alındı.

ADADAKİ İZOLE YAŞAMIN COĞRAFİ ŞARTLARI NELER?

Gölbaşı Gölü'nün merkezinde, nilüferlerle kaplı bir alanda kurulu tek odalı barakada yaşayan Halime Sual'in dış dünyayla hiçbir kara bağlantısı bulunmuyor. Günlük ihtiyaçlarını tamamen kısıtlı çevresel imkanlarla tek başına karşılayan Sual'in genel durumu, lojistik ekiplerinin su yolu üzerinden kayıklarla yaptığı ziyaretlerle takip ediliyor.

SAHA EKİPLERİNİN LOJİSTİK ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Kızılay yardım görevlileri, adaya sadece kayıklar vasıtasıyla erişim sağlayarak yaşlı kadının dönemsel gıda ve hijyen seti gibi kritik ihtiyaçlarını doğrudan teslim etti. Bölgedeki zorlu mevsimsel şartlar ve izole ortam göz önünde bulundurularak, barakanın fiziksel durumu ile Sual'in genel sağlık ihtiyaçları saha ekiplerince yerinde incelendi.