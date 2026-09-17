93 yaşındaki Jenny'nin yavaşlamaya hiç niyeti yok. Yaşlanmayı güç kaybı ve hareket kabiliyetinin azalmasıyla ilişkilendirenlerin aksine, Jenny aktif kalmanın ileri yaşlarda da mümkün olduğunu gösteriyor.

Her gün yaklaşık 20 dakikasını 4 basit egzersize ayırıyor. Tüm vücudu çalıştıran bu rutin sayesinde kendisini güçlü, hareketli ve bağımsız hissettiğini söylüyor.

Kanadalı 58 yaşındaki kişisel antrenör ve Jenny'nin yeğeni Theresa Moloney, teyzesinin egzersiz rutinini neredeyse hiç aksatmadığını belirtiyor. Moloney, Jenny'nin seyahat etmeyi de sürdürdüğünü ve seyahatte olmadığı sürece egzersizlerini düzenli olarak yaptığını söylüyor.

Jenny'nin yaklaşımı oldukça basit: Vücudu hareket ettirmek, kasları çalıştırmak ve bunu günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.

Güne meditasyon ve esneme ile başlıyor

Jenny güne saat 07.00 civarında yaklaşık 30 dakikalık meditasyonla başlıyor. Ardından büyük bir bardak su içiyor ve yaklaşık 10 dakika boyunca esneme hareketleri yapıyor.

Saat 07.40 civarında ise yaklaşık 20 dakika süren egzersiz rutinine geçiyor.

Programında 4 temel hareket bulunuyor:

Merdiven çıkma egzersizi

2 set x 15 tekrar

Bir ayağını basamağa yerleştiriyor ve topuğundan güç alarak diğer ayağını da yukarı çıkarıyor. Daha sonra kontrollü şekilde aşağı iniyor ve hareketi diğer bacakla tekrarlıyor.

Mekik

2 set x 15 tekrar

Sırt üstü uzanıyor ve ayaklarını yere düz şekilde yerleştiriyor. Karın kaslarını sıkarak üst gövdesini dizlerine doğru kaldırıyor, ardından kontrollü biçimde başlangıç pozisyonuna dönüyor.

Plank

2 set x 30 saniye

Ön kolları ve ayak parmakları üzerinde vücudunu baştan topuklara kadar düz bir çizgide tutuyor. Karın kaslarını aktif tutarak pozisyonu koruyor; belinin çökmesine veya sırtının kamburlaşmasına izin vermemeye dikkat ediyor.

Buzdolabına yaslanarak squat

2 set x 25 tekrar

Sırtını buzdolabına yaslayarak ayaklarını hafifçe öne doğru yerleştiriyor. Dizlerini bükerek kontrollü şekilde çömeliyor, ardından ayaklarından güç alarak yeniden ayağa kalkıyor.

Egzersizi bir görev olarak görmüyor

Jenny'nin rutinini sürdürebilmesinin en önemli nedenlerinden biri, egzersize bakış açısı.

"Egzersiz yapmak zorunda değilim; egzersiz yapma fırsatım oluyor" sözleriyle yaklaşımını anlatıyor.

Egzersizi ayrıca yapılması gereken bir görev olarak görmüyor. Kahvaltıdan önce yaptığı bu kısa rutin, onun için güne başlamanın doğal bir parçası.

Moloney de teyzesinin uzun yıllardır aktif olduğunu belirtiyor ve egzersiz yapmadığı bir dönemi hatırlamadığını söylüyor. Jenny için hareket etmek hiçbir zaman kendisini zorlaması gereken ayrı bir aktivite olmamış; günlük hayatının doğal bir parçası haline gelmiş.

Günlük hayatında da sürekli hareket halinde

Jenny'nin hareketliliği 20 dakikalık egzersiz rutiniyle sınırlı değil.

Günde yaklaşık 8.000 ila 12.000 adım atıyor. Bahçeyle ilgileniyor, doğa yürüyüşlerine çıkıyor, yemek yapıyor ve gönüllü faaliyetlere katılıyor.

Ayrıca araba kullanmıyor. Gideceği yerlere yürüyerek veya toplu taşımayla ulaşıyor.

Saat 08.00 civarında kendi kahvaltısını hazırlıyor. Kahvaltısında genellikle avokadolu çavdar ekmeği ve yumurta ya da yulaf ezmesi bulunuyor.

Saat 11.00 civarında ise çoğu zaman bir arkadaşıyla kapuçino içmek için buluşuyor. Ardından gönüllü çalışmalarına veya kulübüne gidiyor. Gün içinde zaman zaman kısa bir şekerleme de yapıyor.

Moloney, Jenny'nin hâlâ bağımsız, aktif ve sosyal bir yaşam sürdüğünü belirtiyor.

Beslenmesinde de dengeyi koruyor

Jenny'nin günlük beslenmesi de oldukça düzenli.

Kahvaltı: 2 yumurta, avokado ve bir portakal

Öğle yemeği: Bol sebzeli büyük bir salata ve dilimlenmiş tavuk göğsü

Ara öğün: Çay ve küçük bir parça çikolata

Akşam yemeği: Fırında somon, pirinç, sotelenmiş havuç, brokolini, soğan ve mantar

Beslenmesinde tamamen yasaklar uygulamıyor. Moloney'nin aktardığına göre Jenny şarap içtiğinde miktarı küçük tutuyor ve bunu haftada en fazla 2 kez yapıyor. Hâlâ küçük bir kase dondurmanın tadını da çıkarıyor.

Yaklaşımının temelinde aşırıya kaçmadan düzenli beslenmek ve hareketli kalmak bulunuyor.

Jenny'nin hikâyesinde dikkat çeken nokta ise belirli bir egzersiz programından çok, hareketi yaşamının doğal bir parçası haline getirmiş olması. 93 yaşında olmasına rağmen günlük işlerini kendi başına sürdürüyor, sosyalleşiyor, seyahat ediyor ve aktif kalmaya devam ediyor.