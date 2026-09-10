Ruanda'da 1933 yılında 200 hektarlık alanda başlatılan egzotik ağaç deneyi, bugün ülke ormanlarının yüzde 78'ini tek başına kaplayan devasa bir kütleye dönüştü. Topraktaki tüm besin maddelerini emen 93 yıllık okaliptüs varlığı, Doğu Afrika'da çevresel çöküş tartışmalarını ve su krizi endişelerini tırmandırdı.

OKALİPTÜS ORMANLARI DOĞU AFRİKA'DA NASIL YAYILDI?

1930'lu yıllarda Butare kentinde 63 farklı türle başlatılan denemeler, kısa sürede kontrolden çıkarak ticari üretim sahalarını işgal etti. Ruanda'da 23 bin hektara ulaşan okaliptüsler; Etiyopya, Kenya, Uganda ve Sudan hattında toplam 96 bin hektarlık devasa bir alanı kapladı.

OKALİPTÜS AĞAÇLARININ TOPRAK VE SUYA ETKİSİ

Hızlı büyüyen okaliptüs türleri, topraktaki tüm organik besin maddelerini hızla emerek toprağın verimini ve kalitesini düşürüyor. Buna karşın kısa döngülü sahalardaki su kullanımını inceleyen uzmanlar, yıllık su dengesinde her zaman yıkıcı bir kayıp oluşmadığını belirledi.

Ağaçların toprağı zehirleyip asitlendirdiği iddiaları, 93 yıllık saha verilerinin incelenmesiyle yeniden araştırıldı. Son bilimsel değerlendirmeler, asırlık süreçte toprak pH değerlerinde kalıcı ve telafi edilemez bir asitlenme oluştuğuna dair kesin bir bulgu saptamadı.