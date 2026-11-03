Dünyanın ilk nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi olan USS Enterprise, 2 Kasım'da Virginia eyaletindeki Newport News tersanesinden römorkörlerle ayrıldı. Dev gemi, söküm işlemlerinin gerçekleştirileceği Alabama eyaletinin Mobile kentine götürülüyor.

SÖKÜM İÇİN 418 MİLYON DOLAR HARCANACAK

ABD donanması, USS Enterprise'ın parçalanması ve geri dönüştürülmesi için NorthStar Maritime Dismantlement Services şirketiyle 418,5 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Çalışmaların Eylül 2030'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 342 metre uzunluğundaki geminin sökülmesi, bünyesinde bulunan sekiz nükleer reaktör nedeniyle oldukça karmaşık bir süreç olacak. Reaktörlerin yakıtları daha önce çıkarılırken, kalan parçalar özel güvenlik önlemleri altında sökülecek. Radyoaktif malzemeler ise yetkili tesislerde bertaraf edilecek.

Geminin 2012'de aktif görevden çekilmesinden bu yana hizmet dışı bırakılması, muhafazası ve sökümüne yönelik toplam harcamalar yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştı.

50 YILDAN FAZLA DENİZLERDE GÖREV YAPTI

1961 yılında hizmete giren USS Enterprise, 50 yılı aşkın süre boyunca ABD donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri oldu. Soğuk Savaş, Vietnam Savaşı ve Orta Doğu'daki askeri operasyonlarda görev alan gemi, 2012 yılında aktif hizmetten çekildi ve 2017'de resmen donanma envanterinden çıkarıldı.

Nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisi olarak tarihe geçen Enterprise, hizmet süresi boyunca yaklaşık 1 milyon deniz milinden fazla yol katetti.

ABD donanması, dev geminin sökümünden elde edilecek deneyimin gelecekte hizmet dışı bırakılacak diğer nükleer uçak gemileri için de yol gösterici olacağını belirtiyor.