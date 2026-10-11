Sibirya'nın Tomsk bölgesindeki Seversk kentinde inşa edilen BREST-OD-300 adlı reaktör, geleneksel nükleer santrallerden farklı bir teknolojiyle çalışacak. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülen projede, reaktörün soğutulması için su yerine sıvı kurşun kullanılacak.

95 TONLUK DEV PARÇALAR YERLEŞTİRİLDİ

Santralin türbin salonuna, her biri 16 metre yüksekliğinde ve 95 ton ağırlığında olan iki buhar ayırıcı ve yeniden ısıtıcı ünitesi yerleştirildi. Toplam 190 ton ağırlığındaki ekipmanların montajı, inşaatın önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu sistemler, türbinlere gönderilen buharın içindeki su damlacıklarını azaltarak ekipmanların zarar görmesini önleyecek ve elektrik üretim verimliliğini artıracak.

300 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan santral, tam kapasiteyle çalışması halinde saatte 300 megavatsaat elektrik üretebilecek.

Projenin bir diğer özelliği ise kullanılmış nükleer yakıtın yeniden değerlendirilmesini hedeflemesi. Böylece yakıt kaynaklarından daha fazla yararlanılması ve uzun ömürlü radyoaktif atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

2021 yılında inşasına başlanan santralin başlangıçta 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyordu. Ancak çalışmaların uzaması nedeniyle takvim değişti. Reaktörün 2028-2029 döneminden önce işletmeye alınması beklenmiyor.

İnşaat kapsamında türbin ve jeneratör temelinin yıl sonuna kadar tamamlanması, ardından türbin montajına geçilmesi hedefleniyor.

Rusya, projenin başarıyla tamamlanması halinde bu teknolojiyi gelecekte kurulacak daha büyük nükleer santrallerde de kullanmayı amaçlıyor.