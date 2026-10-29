1931 yılında kurulan ve New York merkezli faaliyet gösteren şirket, son aylarda önemli isimlerin ayrılmasıyla zor bir sürece girdi. Yönetim değişikliğine ilişkin belirsizliklerin artması ve planlanan yeni yönetim yapılanmasının sonuçsuz kalması, krizi derinleştirdi.

Şirketin önde gelen ortaklarından Michael Aiello'nun rakip hukuk şirketi Cravath, Swaine & Moore'a geçmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Farklı alanlarda çalışan diğer ortakların ayrılması, şirketin müşteri ilişkileri ve gelecekteki gelirleri konusunda soru işaretlerini artırdı.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Weil yönetimi, yaşanan sorunları aşmak amacıyla Willkie Farr & Gallagher ile birleşme seçeneğini değerlendirdi. İki şirketin birleşmesi halinde yıllık gelirleri 4 milyar doları aşan büyük bir hukuk kuruluşunun ortaya çıkabileceği belirtiliyordu. Ancak görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması, Weil'in geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

Yönetim komitesi, bunun ardından şirketin faaliyetlerini kontrollü biçimde sonlandırma önerisini ortaklara sundu. Kapanış planının yürürlüğe girmesi için ortakların oylama yapması bekleniyor.

2 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

Dünya genelinde yaklaşık 1200 avukat çalıştıran şirketin idari ve destek personeliyle birlikte toplam çalışan sayısı 2 bini aşıyor. Önerinin kabul edilmesi halinde ofislerin kapatılması, çalışanların geleceği ve devam eden müşteri dosyalarının devri gibi konuların aşamalı olarak ele alınması planlanıyor.

Şirketin faaliyetlerini hemen durdurmayacağı, kapanış sürecinde mevcut müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi. Yeniden yapılandırma danışmanlığı şirketi AlixPartners'ın da süreçte görevlendirildiği aktarıldı.

LEHMAN BROTHERS VE GENERAL MOTORS SÜREÇLERİNDE GÖREV ALMIŞTI

Weil, Gotshal & Manges, geçmişte büyük şirketlerin iflas ve yeniden yapılandırma süreçlerinde üstlendiği rollerle tanınıyordu. Şirket, Lehman Brothers, General Motors ve Enron gibi kuruluşların süreçlerinde görev aldı. Büyük şirket birleşmeleri ve özel sermaye işlemleri de faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturdu.

Yaklaşık 95 yıllık geçmişe ve milyarlarca dolarlık gelire sahip hukuk şirketinin geleceği, ortakların vereceği kararla netleşecek. Kapanış önerisinin kabul edilmesi durumunda tasfiye takviminin ve çalışanlarla müşteri dosyalarına ilişkin planlamanın kesinleştirilmesi bekleniyor.