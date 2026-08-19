Rus ordusunun Ukrayna’nın batı bölgelerine ilk kez yüksek menzilli jet motorlu insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ternopil üzerinden Rivne bölgesindeki Dubno kentine doğru ilerleyen bir düşman İHA'sının tespit edildiğini duyururken; Rivne Bölge Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Koval, söz konusu insansız hava aracının bölgenin güneyinde hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü doğruladı.

MENZİLİ UKRAYNA'NIN BATISINA KADAR UZANIYOR

Ukrayna merkezli savunma analizi platformu Defense Express, Rus jet dronlarının batı bölgelerine ulaşmasının kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını ancak yayınlanan verilerin bu kapasiteyi zaten ortaya koyduğunu vurguladı. Ukrayna istihbarat raporlarına göre, saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen Geran-4 İHA'sı 770 kilometre menzile sahipken; İran tasarımı Karrar platformunun Rus versiyonu kabul edilen Geran-5 ise saatte 450 ila 600 kilometre seyir hızıyla 950 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor.

Bu teknik özellikler, Kırım veya sınır bölgelerinden fırlatılan dronların Rivne dahil Ukrayna'nın batısındaki derin hedefleri rahatlıkla kapsayabileceğini gösteriyor.

MENZİLİ ROTALARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, açıklanan menzil değerlerinin maksimum sınırlar olduğuna dikkat çekiyor. İnsansız hava araçlarının tespit edilmemek adına alçak irtifadan düz bir hat yerine karmaşık rotalar izlediği, arazi yapısını kullandığı ve hava savunma sistemlerinin yoğunlaştığı bölgelerin etrafından dolaştığı belirtiliyor

Bu manevralar nedeniyle araçların gerçek etki derinliğinin teorik menzillerine kıyasla yüzde 30 ila 50 oranında düşebileceği ifade ediliyor. Analistler, bilinen Geran modellerinin yanı sıra Rusya'nın benzer ya da daha yüksek menzile sahip yeni jet dron platformlarını sahaya sürme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.