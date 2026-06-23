1930'lu yıllarda İtalya'da Benito Mussolini rejimi tarafından Kuzey Alpler'de başlatılan geniş çaplı ağaçlandırma kampanyası, yaklaşık bir asır sonra çevre felaketine neden oldu. The Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Lozan ve Milano üniversitelerinden ekologlar, Como Gölü çevresinde diktatörlük döneminde biyoçeşitliliğe sahip dağ çayırlarının sökülerek yerine tek tip monokültür alanların kurulduğu bölgeleri 5 ay boyunca inceledi.

Yapılan araştırmada, yapay olarak oluşturulan bu ormanlardaki bitki çeşitliliğinin yarıdan fazla azaldığı tespit edildi. Bilim insanlarının verilerine göre; doğal çayırlık alanlarda ortalama 37 bitki türü, yerli yapraklı ormanlarda 18 bitki türü, yapay ladin ormanlarında ise yalnızca 7 bitki türü yaşam alanı bulabiliyor.

EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Uzmanlar, bölgeye özgü kayın, akçaağaç ve kestane ağaçlarının aksine ladinlerin dört mevsim yeşil kalmasının ekosistemi olumsuz etkilediğini belirtti. Sürekli gölge nedeniyle erken bahar bitkilerinin güneş ışığından mahrum kaldığı, dökülen iğne yaprakların ise toprağı asitlendirerek besin dönüşümünü yavaşlattığı kaydedildi. Araştırma sonucunda, ekosistemin kaynakları verimli dağıtma yeteneğini ifade eden "fonksiyonel düzenliliğin" %30 oranında düştüğü belirlendi.

Bilim insanları, günümüzdeki küresel orman restorasyon programlarının yarısında, iklim raporlamalarını iyileştirmek amacıyla halen benzer tek tip (monokültür) hızlı ağaçlandırma yöntemlerinin kullanıldığına dikkat çekerek durumun modern dünya için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.