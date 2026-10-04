Endonezya Jeoloji Ajansı verilerine göre, 4 Eylül’de başlayan ve yaklaşık 25 saat süren volkanik hareketliliğin ardından Anak Krakatau çevresinde iki yeni yüzey oluşumu ortaya çıktı. Oluşumlardan biri yanardağın yaklaşık 760 metre kuzeybatısında, diğeri ise yaklaşık 495 metre güneydoğusunda tespit edildi.

25 SAATLİK PATLAMA DENİZİN YÜZEYİNİ DEĞİŞTİRDİ

Patlama sırasında yüzeye ulaşan magma ve püskürtülen volkanik malzeme, deniz seviyesinin üzerine çıkan iki ayrı tepe meydana getirdi. Jeoloji Ajansı’nın ilk değerlendirmesine göre magma, kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bir fay hattı boyunca yüzeye ulaşmış olabilir.

YENİ ADALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yanardağdan çıkan malzemenin deniz altında birikmesi ve yükselmesi sonucunda iki ayrı kara parçası oluştu. Yeni oluşumların bir bölümünün su seviyesinin üzerinde kalmasıyla Anak Krakatau çevresindeki kıyı yapısı da değişti.

96 YIL SONRA BİR İLK

Krakatau kalderası içerisinde ayrı adaların ortaya çıkmasının 96 yıl içindeki ilk olay olabileceği belirtildi. 1883’teki büyük Krakatau patlamasının ardından oluşmaya başlayan Anak Krakatau, 1930’da deniz seviyesinin üzerine çıkmıştı. O tarihten bu yana kalderanın bu bölümünde bilinen başka ayrı bir ada oluşumu kaydedilmedi.

YENİ KARA PARÇASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni oluşumlardan birinin ilk görüntülerinden biri Güney Lampung’dan Yodistar Nugraha tarafından kaydedildi. Kayıp gazetecileri ve gönüllüleri aramak için kullanılan dron, yanardağın kuzeybatısındaki suda daha önce bulunmayan koyu renkli bir kara parçasını görüntüledi.

YENİ ADALAR KALICI OLACAK MI?

Anak Krakatau’nun Temmuz 2026’da yeniden faaliyete geçmesinin ardından Eylül ayındaki patlamada lav ve piroklastik malzeme nedeniyle yanardağın bulunduğu adanın alanının yaklaşık 33 hektar büyüdüğü bildirildi. Uzmanlara göre yeni oluşumların kalıcı olup olmayacağı, volkanik malzemenin yapısına ve dalgaların aşındırıcı etkisine bağlı olacak. Gevşek malzemeden oluşan bölümler zaman içinde hızla aşınabilir.