Hollanda'da yaşayan May ve eşi, hayallerindeki yuvaya kavuşmak için 1930'lu yıllarda inşa edilmiş tarihi bir ev satın aldı. Evin nostaljik ruhunu koruyarak modern bir dokunuşla yenilemek isteyen çift, kolları sıvayıp büyük bir tadilata girişti. Ancak alçıpan duvarları sökmeye başladıklarında, hayatlarının şokunu yaşayacaklarından habersizdiler.

Evin orijinal mimari yapısını gün yüzüne çıkarmaya çalışan çift, tadilat esnasında köşede tuhaf bir detaya rastladı. Duvarın arkasına gizlenmiş, yıllardır gün yüzü görmemiş eski bir ahşap kapı duruyordu.

DUVARIN ARKASINDAKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Büyük bir merak ve heyecanla kapının etrafındaki alçıpanları tamamen temizleyen çift, kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadı. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı, adeta zamanın durduğu gizli bir oda bulmayı beklerken, karşılarına tam teşekküllü gizli bir banyo çıktı.

Evin metrekaresine dahil edilmeyen ve adeta haritadan silinen bu ikinci banyonun neden kapatıldığı ise büyük bir merak konusu oldu.

NEDEN GİZLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada büyük ilgi gören keşfin ardından açıklama yapan May, eski ev sahiplerinin bu alanı neden duvarla ördüğüne dair mantıklı bir ipucu yakaladıklarını belirtti. Üst kattaki küvetin zemin desteğinin yetersiz olduğunu fark eden çift, muhtemelen tesisat veya çökme riskini önlemek adına bu banyonun iptal edilip duvar arkasına saklandığını düşünüyor.

Tadilat macerasına "ufak dokunuşlar" için başlayan çift, şimdi evlerinin bu gizemli geçmişini sosyal medya takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.